Milan, Lukebakio del Siviglia l'alternativa a Gimenez per l'attacco

vedi letture

Il Milan ha messo nel mirino Santiago Gimenez del Feyenoord per l'attacco, ma arrivare all'attaccante messicano si pronostica essere un'impresa piuttosto ardua non solo per posizione del club di Rotterdam, che non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo numero 29, ma anche per l'alta valutazione che fa del giocatore, ovvero 40 milioni di euro.

Il Milan sembrerebbe essere però intenzionato comunque a provarci, anche perché c'è bisogno di fare un attaccante in questo calciomercato. Se le cose non dovessero andare secondo i piani, la dirigenza rossonera sarebbe pronta a virare su altri obiettivi, come ad esempio Dodi Lukebakio del Siviglia, in questi giorni accostato anche al Napoli. A riportarlo è questa mattina Il Corriere della Sera.