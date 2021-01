Milan, mercato chiuso a meno che non spunti un'opportunità per il vice-Theo. Ora sotto con i rinnovi

"Riteniamo di essere al completo, Dalot ha dimostrato di poter giocare benissimo come terzino sinistro. Ci riteniamo al completo, poi mancano cinque giorni alla fine del mercato, vedremo se ci saranno delle opportunità" con queste parole, pronunciate ieri dal ds milanista Frederic Massara prima del derby di Coppa Italia, il Milan ha di fatto annunciato che il suo mercato invernale, a meno che non spunti qualche opportunità per il vice-Theo Hernandez, è chiuso.

MERCATO CHIUSO? - Come riferisce questa mattina Tuttosport, i nomi che girano sono sempre quelli di Vina del Palmeiras e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona: si tratta di profili interessanti, ma piuttosto costosi, quindi impossibili se nei prossimi giorni non si dovesse aprire una chance per un prestito con diritto o obbligo di riscatto a cifre contenute. La campagna acquisti invernale del club di via Aldo Rossi, salvo sorprese, sembra quindi destinata a chiudersi con gli arrivi di Tomori, Meité e Mandzukic.

I RINNOVI DI GIGIO E CALHA - Non appena chiuderà il mercato, i dirigenti del Milan dovranno dedicarsi totalmente ai rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno. Gli ultimi incontri con l'agente del turco sembrano aver avvicinato le parti, mentre per quanto riguarda il prolungamento del giovane portiere si dovrà ancora lavorare sulla maxi richiesta di Raiola e sulla famosa clausola rescissoria che l’agente di Gigio vorrebbe che inserire nel nuovo contratto. Sistemate queste due questioni, in via Aldo Rossi si dovrà poi iniziare a pensare anche i rinnovi di Kessie e Calabria (scadenza 20022), entrambi desiderosi di restare in rossonero.