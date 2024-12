Milan, nel contratto di Fonseca esiste un diritto di recesso: ecco di cosa si tratta

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, rispondendo ad un utente su X, ha rivelato un interessante dettaglio sul contratto di Paulo Fonseca con il Milan: "Sapevo che in caso di sconfitta (contro il Verona, ndr) avrebbe rischiato. Come notizia posso aggiungerti un dettaglio relativo al contratto di Fonseca: esiste un diritto di recesso all’interno dell’accordo tra le parti firmato in estate [2+1]. Ovvero, se il Milan paga una cifra, che è variabile di anno in anno, può chiudere definitivamente il suo rapporto con l’allenatore, che quindi non resterebbe più sotto contratto. Ma è solo un dettaglio. Ciao!".

Dopo la vittoria di ieri sul campo del Verona, Fonseca ha assicurato in conferenza stampa di sentire sempre il sostegno della società: "Ho avuto sin dal primo giorno il sostegno della società. Per me non cambia come mi fanno sentire. Ho sentito sempre grande sostegno da parte della società".