Milan, nelle ultime ore nuovi contatti con l'agente di Wieffer

vedi letture

Oltre all'attaccante, il Milan cercherà di rinforzare anche gli altri reparti del campo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato che si aprirà ufficialmente fra 9 giorni, il 1° luglio. Tra i ruoli richiesti dal nuovo allenatore Paulo Fonseca c'è anche un rinforzo per la linea di centrocampo e più in particolare da via Aldo Rossi cercano un mediano difensivo. I dirigenti del Diavolo hanno stilato una lista e i primi tre nomi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono quelli di Fofana, Wieffer e Hojbjerg.

Mats Wieffer è un centrocampista olandese del Feyenoord di 24 anni. Se non avesse avuto un problema fisico nel finale di stagione, oggi sarebbe anche tra i convocati di Koeman per Euro 2024. Secondo l'indiscrezione di oggi sul Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e gli agenti del calciatore per valutare la fattibilità dell'operazione. I club rossonero spera che l'entourage possa aiutare a far abbassare il prezzo del cartellino, oggi valutato dal club olandese tra i 25 e i 30 milioni.