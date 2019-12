Secondo quanto riportato da Tuttosport, Piatek non avrebbe intenzione di lasciare il Milan a gennaio. E infatti - si legge - girano voci sempre più insistenti di rifiuti anche importanti. Sicuramente il polacco non è interessato a tornare al Genoa. Stando all’indiscrezione, inoltre, Kris non avrebbe preso in considerazione il corteggiamento del Crystal Palace.