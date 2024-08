Milan, non si sono ancora registrati passi significativi per Scuffet: non c'è accordo sulla formula

Dopo l'infortunio di Sportiello, che dovrà restare ai box per diversi mesi, il Milan ha iniziato a trattare Simone Scuffet con il Cagliari perchè vuole prendere un nuovo vice-Maignan. Come riferisce stamattina Tuttosport, non si sono ancora registrati passi significativi per il portiere dei sardi in quanto per ora non c'è accordo sulla formula del trasferimento: il club rossoblu vorrebbe la cessione a titolo definitivo, mentre il Diavolo vuole lavorare su un prestito con diritto di riscatto.

Questi i numeri di Scuffet con il Cagliari nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 31

MINUTI IN CAMPO: 2790'

GOL SUBITI: 55

GARE SENZA SUBIRE GOL: 3

AMMONIZIONI: 3