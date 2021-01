Il Milan ha messo nel mirino il 19enne Kouadio Manu Koné, ma non sarà facile strappare il centrocampista al Tolosa. Come riporta Tuttosport, infatti, il club francese chiede 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma i rossoneri vorrebbero spendere molto meno. Un tentativo verrà fatto comunque, magari in prestito con obbligo di riscatto.