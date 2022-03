Milan, occhio a Mourinho per Renato Sanches. Mendes può fare la differenza

Fonte: tuttomercatoweb.com

Le mosse a centrocampo da parte della Roma in vista della prossima stagione potrebbero essere diverse. Uno degli obiettivi è Ginter, in scadenza con il Borussia Monchengladbach che però ha ricche offerte da tutta Europa, con l'Inter in pole. Un'altra strada porta a Renato Sanches, che in Italia piace anche al Milan e che costa più di 20 milioni. Il portoghese piace sia a Mou che a Tiago Pinto, che possono garantirsi una corsia preferenziale grazie al rapporto diretto con la Gestifute di Mendes. Grazie al decreto crescita i giallorossi potrebbero garantirgli fino a 4 milioni netti a stagione contro i 4 lordi che guadagna attualmente. A riportarlo è Il Messaggero.