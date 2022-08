Milan, ora in pole position per il centrocampo c'è Onana: il punto

MilanNews.it

Dopo la firma a suon di milioni di Renato Sanches con il PSG e l'abbandono - praticamente definitivo - della pista Raphael Onyedika, il Milan, per il suo centrocampo, si è fiondato su Jean Onana, mediano camerunense di 1.90 metri di proprietà del Bordeaux, con cui, assieme ad Adli, è retrocesso nella passata stagione in Ligue2.

Caratteristiche

Si tratta di un centrocampista di sostanza: gran fisico e grande atletismo, grazie al metro e novanta e ai tanti chili di muscoli di cui è dotato. A livello di posizionamento e di modalità di gioco, potrebbe essere paragonato all'ex Udinese Seko Fofana: è un mediano che si muove tantissimo, lottando su tutti i palloni e con grande capacità di intercetto, senza lesinare, di tanto in tanto, qualche sortita offensiva a suon di potenza atletica.



La trattativa

Nella giornata di ieri, gli agenti di Onana sono stati a Bordeaux per parlare direttamente con il club francese: il Milan ha un budget di circa 5 milioni e, per questo motivo, si è inizialmente tentato per una formula in prestito, ma i Girondini preferirebbero la cessione a titolio definitivo; si vuole, comunque, definire il tutto nei prossimi giorni, puntando sulla volontà del calciatore di trasfersi in rossonero e la necessità di far cassa dei francesi.