Milan, per l'attacco spunta anche Arnautovic: contatti con gli agenti, ma per il Bologna è incedibile

Spunta anche il nome di Marko Arnautovic per l'attacco del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza rossonera ha avuto alcuni contatti con i rappresentanti dell’austriaco, legato al Bologna per le prossime due stagioni. Per il club emiliano il giocatore è incedibile e questo complica molto l'eventuale trattativa, anche se lo stesso Arnautovic potrebbe chiedere il via libera per l’ultima grande opportunità della carriera.