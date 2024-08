Milan, pretendenti di Origi scoraggiate dall'ingaggio

Il Milan lavora alle entrate, ma come è ben noto prima dei nuovi arrivi bisogna pensare alle uscite di chi deve far posto in rosa. Tradotto: per affondare su Koné, il Diavolo dovrà fare spazio.

A partire da Origi, per il quale si cercherà una soluzione al momento lontana dall'essere trovata. Secondo quanto si legge su Tuttosport oggi in edicola, i pochi club che si sono timidamente fatti avanti per chiedere informazioni su di lui, dalla Turchia, sono stati poi scoraggiati dalle richieste di ingaggio del belga. Poi c'è Ballo-Touré per il quale invece una soluzione è stata trovata: la chiusura con il Saint-Etienne sembra ormai essere solo una formalità da finalizzare.

Per quanto riguarda Manu Koné, centrocampista francese del Borussia Moenchengladbach, nel fine settimana si era espresso su di lui Zlatan Ibrahimovic: "Kone lo stiamo seguendo, poi vediamo cosa succede nella nostra testa. Fofana gli chiude un po' di spazio, ma manca un giorno ai sette per la creazione del mondo. Stiamo creando una squadra per l'Europa, perché è in Europa che il Milan ha dominato ed è lì che vogliamo tornare". Insomma, il Milan è al lavoro, per alzare il tasso tecnico della squadra di Fonseca e lo deve fare sia in entrata che in uscita.