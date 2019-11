Secondo quanto riferito da CM Benjamin Hoppenz, osservatore del Wolfsburg, il Milan la scorsa estate avrebbe cercato il giovanissimo attaccante Brekalo. L'operazione alla fine non è mai andata in porto e la società di Via Aldo Rossi ha virato su Ante Rebic, che sta trovando poco spazio. Il classe '99 potrebbe giocare sia come esterno d'attacco, sia come prima punta.