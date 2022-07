MilanNews.it

Come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, proseguono i contatti tra il Milan e il Vicenza per Tommaso Mancini, centravanti classe 2004 che ha attirato l'attenzione degli osservatori rossoneri. Il club di via Aldo Rossi avrebbe anche già presentato un0ooferta che si avvicina alla richiesta della società biancorossa.