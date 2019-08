Milan, Raiola al lavoro per trovare una sistemazione ad Antonio Donnarumma

In questo momento, il Milan ha quattro portieri in rosa: Gigio e Antonio Donnarumma, Reina e Jungdal, portiere danese acquistato questa estate dai rossoneri. Secondo gazzetta.it, sono troppi e per questo uno potrebbe andare via nei prossimi giorni: Reina farà il vice di Gigo, di Jungdal il club vuole seguire la crescita e quindi resta Antonio che è quello che ha maggiori chance di essere ceduto, tanto che il suo agente Mino Raiola è al lavoro per trovargli una sistemazione.