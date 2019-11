Sempre più difficile l’ipotesi Rakitic. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del mercato del Milan. La strada che porta al croato è in salita, sia per lo stipendio del giocatore (fuori portata per le casse del club rossonero) che per la tipologia di formula di trasferimento che andrebbe trovata con il Barcellona (che ovviamente non regalerà il forte centrocampista).