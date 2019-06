Milan-Real, il piano Hernandez per arrivare a Ceballos

Il viaggio a Madrid di qualche giorno fa da parte di tutta la dirigenza rossonera, è servito ad aprire un canale con la società spagnola. Il Real deve cedere diverse pedine e i Milan si è posizionato in prima fila per cercare di ottenere il meglio tra gli esuberi e giocatori in partenza. In queste ore si sta definendo l’acquisizione di Theo Hernandez, terzino sinistro che l’anno scorso ha militato nella Real Sociedad ma che è di proprietà dei blancos. L’operazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro, nemmeno pochi per un elemento che andrà a rinforzare un reparto dove c’è abbondanza, mentre altri ruoli per ora sono ancora scoperti, soprattutto a centrocampo. Ed è li infatti che potrebbe arrivare un importante innesto. L’idea è sfruttare questo canale con il Real per acquistare non solo Hernandez, ma avvicinarsi a Dani Ceballos, promettente centrocampista spagnolo. Il rapporto con Zidane non è buono, e il giocatore vuole andare via in prestito per giocare, ma non vuole essere ceduto a titolo definitivo. Il sogno di Ceballos resta ancora il Real, ma preferirebbe tornarci più avanti quando non ci sarà più Zidane. Ecco perché l’ipotesi prestito prende corpo e il Milan sarebbe pronto a puntare molto su di lui, magari sperando di inserire anche un diritto di riscatto nell’operazione, soprattutto se l’anno prossimo la squadra di Marco Giampaolo dovesse accedere in Champions. Insomma il colpo Hernandez potrebbe essere non solo un rinforzo importante, ma l’antipasto della portata principale, ovvero l’acquisizione di Ceballos. I rapporti tra i due club sono ottimi e nelle prossime settimane si cercherà di chiudere l’affare.