Milan-Renato Sanches, Leao e il commento a tinte rossonere su Instagram

Come si può vedere dall'immagine in calce all'articolo il commento di Rafael Leao ad una foto di Renato Sanches va oltre al solito, e magari stucchevole, "indizio social". Dei pallini rossoneri sotto uno scatto del centrocampista del Lille in vacanza a Dubai, un interazione social che non è assolutamente passata inosservata ai tantissimi tifosi rossoneri: Sanches è l'obiettivo numero 1 del Milan per il centrocampo: c'è già un accordo sul contratto, mancano solo gli ultimi dettagli con il Lille.