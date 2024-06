Milan, riscattato Alex Jimenez: giocherà nell'U23 di Bonera

vedi letture

Alex Jimenez resterà al Milan: il giovane terzino, arrivato l'estate scorsa in rossonero in prestito dal Real Madrid, verrà infatti riscattato dal Diavolo per circa 5 milioni di euro. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che aggiunge che lo spagnolo, che può giocare sia a destra che a sinistra, sarà un tassello importante per la squadra Under 23 che Daniele Bonera guiderà nel prossimo campionato di Serie C.

Questi i numeri stagionali di Jimenez che ha anche esordito in prima squadra:

PRESENZE CAMPIONATO PRIMAVERA: 11

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 6

PRESENZE SERIE A: 3

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE COPPA ITALIA PRIMAVERA: 2

PRESENZE TOTALI: 24

GOL: 0

AMMONIZIONI: 5

ESPULSIONI: 1 (doppio giallo)