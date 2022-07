Milan-Sanches: dopo Marsiglia saranno riallacciati i contatti con Mendes

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, dopo l'amichevole che domenica vedrà impegnato il Milan contro il Marsiglia al Velodrome, la dirigenza rossonera ha intenzione di riprendere le discussioni con Jorge Mendes circa la situazione legata a Renato Sanches. Il Psg continua a non chiudere il colpo e il Milan sente di poter ancora dire la sua nella trattativa. L'offerta che Maldini e Massara hanno fatto al Lille è ancora sul tavolo e non è cambiata. Va convinto a questo punto il calciatore portoghese che di certo partirà in questa finestra di mercato perché poi nel 2023 andrà in scadenza.