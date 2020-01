Milan, sconto per Suso: ma le pretendenti scarseggiano

Il Milan, pur di vendere Suso, è disposto ad applicare uno sconto sui 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Il problema, però, è che le pretendenti scarseggiano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in pochi mesi lo spagnolo ha perso Nazionale e Milan. I rossoneri lo hanno preso a costo zero (qualsiasi cifra, dunque, garantirà una plusvalenza) ma non lo svenderanno: l’obiettivo è incassare almeno 25 milioni.