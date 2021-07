Milan, sempre più difficile arrivare a Dalot: lo United non vuole darlo in prestito

Sistemata la fascia sinistra, ora il Milan deve intervenire a destra per prendere un'alternativa importante a Davide Calabria. Il primo nome della lista è sempre quello di Diogo Dalot, ma non sarà semplice arrivare al terzino portoghese in quanto, come spiega Tuttosport questa mattina, il Manchester United non vuole darlo in prestito (vuole monetizzare dalla sua cessione).