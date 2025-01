Milan, settimana prossima verrà presentata una nuova offerta ufficiale al Feyenoord per Gimenez

Fabrizio Romano, su X, ha riportato questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Feyenoord per Santiago Gimenez: "Il Milan sta preparando una nuova offerta ufficiale per Santiago Gimenez che verrà presentata la prossima settimana. Contratto fino a giugno 2028 più opzione già concordato in linea di principio con l'attaccante messicano. Il Feyenoord rimane fermo sulla sua posizione, in attesa dell'offerta del Milan".

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3

