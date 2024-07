Milan, si cerca l'accordo con Fofana. Pronti 20 milioni per il Monaco

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa e da tempo il primo nome della lista dei dirigenti del Diavolo è quello di Youssouf Fofana. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta cercando di definire l'accordo con il giocatore per poi chiudere con il Monaco per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Da tempo il centrocampista francese ha comunicato al club monegasco di voler cambiare squadra e il Milan è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Per Fofana è pronto un contratto di quattro anni, con un ingaggio da comporre tra parte fissa e bonus.