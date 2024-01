Milan, si cerca l'accordo con il Los Angeles FC per Origi: prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, riporta questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Los Angeles FC per Divock Origi, attualmente in prestito al Nottingham Forest: "Origi potrebbe lasciare il Nottingham Forest già nella sessione invernale di mercato. La trattativa va avanti, l'accordo totale tra le due società non è ancora arrivato ma si può trovare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La cifra sarebbe intorno ai 5 milioni di euro".

Questi i numeri stagionali di Divock Origi:

PRESENZE TOTALI: 9 (tutte in Premier League)

MINUTI IN CAMPO: 177'

GOL: 0

AMMONIZIONI: 1