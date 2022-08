Milan, si lavora alla risoluzione del contratto di Bakayoko e per l'acquisto di Vranckx

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Milan sta lavorando alla risoluzione del contratto di Tiemouè Bakayoko: domani mattina potrebbe, dunque, chiudersi definitivamente l'avventura in rossonero del centrocampista di proprietà del Chelsea. Di conseguenza, in entrata, prosegue la trattativa per Vranckx: "contatti continui - si legge - anche in mattinata tra il Milan e il Wolfsburg per trovare la quadra per il trasferimento".