Milan, si monitora la situazione di Depay

Secondo fonti molto autorevoli il Milan sta seguendo con attenzione la situazione di Memphis Depay del Lione. La concorrenza sarebbe molto folta e ci sarebbero su di lui anche squadre italiane, ma il contratto in scadenza 2021 che per ammissione dello stesso Juninho ds del Lione è difficile da rinnovare, lo rende una ghiottissima occasione anche per il costo notevolmente più abbordabile a livello di cartellino rispetto al passato. il Milan che ha già manifestato il suo interesse segue con attenzione l’evolversi della situazione e sta meditando se affondare o meno il colpo. L’olandese intanto, che aveva iniziato la stagione con il botto ,14 gol in 18 partite, è finalmente pronto a tornare in campo e lasciarsi alle spalle l’infortunio al ginocchio del Dicembre passato. Piccola curiosità, secondo quanto appreso, ci sono state concrete le possibilità di portarlo a Milano nella scorse sessioni di mercato.