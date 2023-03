Milan, solo 153 minuti per Vranckx: valutazioni in corso per riscattarlo dal Wolfsburg o meno

Fonte: tuttomercatoweb.com

Arrivato in prestito dal Wolfsburg, Aster Vranckx ha avuto poco spazio con Stefano Pioli. Il giocatore ha infatti collezionato solamente 153 minuti in stagione e il suo futuro in rossonero sarebbe in bilico. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan infatti starebbe riflettendo sul da farsi, se riscattarlo o meno.