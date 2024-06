Milan, sondato il terreno per Viktor Tsygankov: su di lui c'è anche l'Arsenal

vedi letture

Nuovo obiettivo di mercato per il Milan? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club rossonero avrebbe sondato Viktor Tsygankov del Girona. Classe 1997, Tsygankov è un esterno offensivo che predilige giocare sulla destra ma che riesce ad adattarsi senza problemi. Prelevato dal club spagnolo un anno e mezzo fa dalla Dinamo Kiev, in questa stagione il calciatore ha totalizzato 30 presenze in Liga, condite da 8 gol e 7 assist. Il calciatore ucraino ha un contratto che lo lega al club spagnolo fino al 2027 e una clausola da 30 milioni di euro. Tsygankov non è stato sondato soltanto dal Milan ma, secondo i media spagnoli, anche l’Arsenal di Mikel Arteta avrebbe messo gli occhi su di lui.

Lo sbarco di Fonseca a Milano

Paulo Fonseca diventerà presto il nuovo allenator del Milan. Il club di via Aldo Rossi ha ormai fatto la sua scelta, ma per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora qualche giorno in quanto il portoghese sta sistemando gli ultimi dettagli con il Lille prima di firmare con il Diavolo. Fonseca, che in Italia ha già allenato la Roma e che sta ovviamente già parlando di mercato con i dirigenti milanisti, dovrebbe sbarcare a Milano ai primi di luglio e dunque, salvo cambi di programmi, la conferenza stampa di presentazione dovrebbe avvenire a Milanello nel giorno del raduno che dovrebbe essere fissato tra il 9 e il 10 luglio.