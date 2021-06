Milan su Ceballos: Pioli apprezza molto la sua duttilità tattica

Dopo aver cercato a lungo due estati fa, il Milan è pronto a tornare alla carica per Dani Ceballos del Real Madrid: è lui uno dei profili preferiti per il dopo-Calhanoglu, il quale non ha rinnovato con i rossoneri e ha firmato qualche giorno fa per l'Inter. Lo spagnolo piace molto ai dirigenti milanisti e a Stefanno Pioli, che apprezza soprattutto la sua duttilità tattica. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattia.