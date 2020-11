Milan su Kabak: lo Schalke potrebbe abbassare la sua richiesta a 15-20 milioni

In estate, Milan e Schalke 04 non hanno trovato l'accordo definitivo per Ozan Kabak, per il quale i tedeschi chiedevano ben 30 milioni di euro. Come spiega questa mattina Tuttosport, la squadra di Gelsenkirchen non naviga in buone acque dal punto di vista economico e quindi potrebbe decidere di cedere a gennaio qualche suo talento per far respirare le casse del club. Dai 30 milioni chiesti in estate, lo Schalke potrebbe abbassare la sua richiesta per Kabak fino a 15-20 milioni di euro.