Milan su Vlasic, il papà: "C'è qualcosa ma non posso dire altro"

In queste ore è salito alla ribalta il nome di Nikola Valsic, trequartista croato del CSKA Mosca che piace molto al Milan. Stando a quanto riportato da vari media russi la prima offerta dei rossoneri, prestito di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 (con obbligo in caso di Champions) non è stato accettato, ma a quanto pare i discorsi vanno avanti. A confermarlo è proprio il papà del calciatore, Joško Vlašić, ai microfoni di net.hr: "Interesse del Milan per Vlasic? C'è qualcosa, ma è tutto quello che posso dirvi. Sono cose di cui non si dovrebbe parlare molto finché non si arriva ad una conclusione".