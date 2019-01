Milan, torna di moda il nome dell'olandese Quincy Promes del Siviglia

Il Milan continua a osservare le possibili occasioni, in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club rossonero sarebbe tornato sulle tracce di Quincy Promes, olandese classe 1992 del Siviglia. L’esterno d’attacco era già stato accostato al Milan in estate, prima di accasarsi proprio in Andalusia, dove non ha trovato spazio e che potrebbe lasciare. È da tenere in considerazione, il discorso riguardante Andrè Silva. Il Siviglia vorrebbe riscattare il portoghese e questo potrebbe facilitare il dialogo per Quincy Promes.