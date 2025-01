Milan, trattativa avanzata per il rinnovo di contratto di Torriani

vedi letture

Il Milan è in trattativa avanzata per il rinnovo del portiere classe 2005 Lorenzo Torriani, riporta il giornalista di Relevo Matteo Moretto. Il giovane estremo difensore ha un contratto attualmente in scadenza a giugno 2027.

Dopo un ottimo precampionato negli Stati Uniti Torriani è entrato a far parte della rosa della Prima Squadra, collezionando una presenza in Champions League ed una in Coppa Italia. Torriani inoltre è stato utilizzato sporadicamente anche da Bonera in Serie C per il Milan Futuro.