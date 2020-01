Milan, Tuttosport: "Paquetà apre il tesoro del Psg"

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul mercato del Milan partendo dal caso più spinoso. "Paquetà apre il tesoro del Psg", titola il noto quotidiano sportivo, secondo cui il brasiliano starebbe spingendo per andare a Parigi. Ma sarà dura, per i rossoneri, ottenere 30 milioni dalla cessione del giocatore. La soluzione potrebbe essere uno scambio di prestiti: uno tra Paredes, Herrera o Deaxler potrebbe far comodo al Milan.