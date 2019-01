Milan, una settimana per l’assalto all’esterno offensivo

Il countdown del calciomercato sta concludersi, il 31 gennaio alle ore 20.00 la sessione invernale in Italia chiuderà i battenti e il Milan sta ancora pensando di portare un altro rinforzo in rosa. Dopo aver acquistato Lucas Paquetà per 35 mln più bonus dal Flamengo, e Krzysztof Piątek dal Genoa per 35 milioni più bonus, i rossoneri potrebbero inserire ancora un altro rinforzo. L’obiettivo è naturalmente l’esterno d’attacco, un giocatore che sul fronte sinistro possa innescare con maggiore frequenza e precisione le punte. In particolare Piatek e Cutrone, i due giovani che da qui a fine stagione dovranno risolvere le partite in area di rigore. "Abbiamo fatto molto finora, forse siamo quelli che abbiamo fatto di più”, ha spiegato ieri in conferenza stampa il direttore generale Leonardo. “Sono stati fatti due acquisti importanti, non solo per il presente, ma anche il futuro. Ora dobbiamo capire se potremo fare altro, ma già con Piatek e Paquetà la rosa è competitiva".

Con quell’espressione “capire se possiamo fare altro”, Leo autorizza ancora a ragionamenti su ulteriori innesti. In queste ore si potrebbe stringere per Ferreira Carrasco, ma ci sono diversi impedimenti di natura economica, soprattutto per l’ingaggio del belga. In Cina infatti percepisce più di 10 mln di euro l’anno, e il Milan vorrebbe tenersi su stipendi più bassi, e per questo punta su giovani emergenti. Sotto quest’ottica piacciono gli olandesi Groeneveld e Bergwijn, il primo però è reduce da un problema alla caviglia, mentre il talentuoso esterno del Psv a gennaio difficilmente partirà. Ma è un Milan ancora a lavoro per provare a dare un ultimo squillo sul mercato.