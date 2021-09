Milan, undici operazioni per completare la rosa. Adli futura promessa

In Francia ne parlano benissimo, Yacine Adli è una promessa del calcio e il Milan ha già investito una decina di milioni (bonus compresi) per prenderlo dal Bordeaux. La richiesta del club francese era inizialmente di 15 milioni, dunque le due società hanno trovato una via di mezzo. Con l’acquisto a titolo definitivo e il prestito alla squadra di appartenenza il Milan compie due mosse in una. Paga meno il giocatore, e lo lascia crescere in un ambiente che già conosce in vista dell’anno prossimo. Adli dopo visite e firma fino al 2026, resterà in prestito al Bordeaux. Inoltre il reparto di centrocampo attualmente è già molto folto, e c’è da trattare la grana Franck Kessie. Il rinnovo dell’ivoriano attualmente non è stato ancora formalizzato.

In generale il Milan ha migliorato la rosa con 11 operazioni in entrata, compreso le conferme di Tonali, Diaz e Tomori, per quest’ultimo sono stati investiti 28 mln di euro. L’ultimo acquisto in ordine cronologico è Junior Messias del Crotone in prestito oneroso di 2,5 ln con diritto di riscatto a 5,5. C’è grande attesa per vederlo in campo, al Milan hanno fiducia nelle sue qualità.