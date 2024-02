Milan: visite in corso per Pellegrino con la Salernitana

Dopo il via libera arrivato dalla FIFA nella serata di ieri, il Milan ha definito gli ultimi dettagli per il passaggio in prestito alla Salernitana di Marco Pellegrino, che nella tarda mattinata di oggi è sbarcato a Salerno.

In attesa dell'ufficialità che presumibilmente arriverà nel pomeriggio, Marco Pellegrino in questo momento si sta sottoponendo alle visite mediche con la Salernitana prima di procedere alla consueta firma sul contratto. Prima di inbarcarsi sull'areo il difensore di proprietà del Milan si è anche lasciato andare ad un paio di dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dicendo: ""Pronto ad iniziare questa nuova esperienza, spero vada tutto bene. C’erano altre squadre, perché la Salernitana? Per far bene e per giocare”