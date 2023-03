Milan, Vranckx in bilico: si potrebbe chiedere sconto o nuovo prestito

MilanNews.it

Un giocatore che ancora non ha idea di quale potrebbe essere il suo futuro è Aster Vranckx, centrocampista belga del Milan in prestito dal Wolfsburg, che i rossoneri potrebbero riscattare per 12 milioni di euro. Il classe 2002, nonostante il poco minutaggio, è apprezzato da dirigenza e staff tanto che Maldini e Massara potrebbero sedersi al tavolo con il club tedesco per chiedere o un nuovo prestito o uno sconto.