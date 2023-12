Miranda e Kelly rimandati a luglio: non arriveranno in rossonero a gennaio

vedi letture

L'emergenza difensiva del Milan è sotto gli occhi di tutti. Anche contro il Sassuolo, Pioli ha schierato Theo Hernandez come centrale, peraltro autore di una buona prova, al fianco di Simo Kjaer. L'unica riserva era il classe 2005 Jan-Carlo Simic. Con tutti i titolari infortunati è inevitabile che la dirigenza rossonera intervenga sul mercato a gennaio.

Ci sono però un paio di nomi che dovranno aspettare prima di poter arrivare a Milanello. Uno è quello di Juan Miranda, terzino classe 2003 del Betis Siviglia, che i rossoneri hanno già bloccato per l'estate a parametro zero: lo spagnolo non verrà anticipato a gennaio perché gli andalusi chiedono un conguaglio. Le parti si riaggiorneranno in febbraio. Discorso simile per Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth: con l'inglese la trattativa è tutta da imbastire ma sicuramente le Cherries non sono intenzionate a lasciarlo partire adesso. Lo riferisce oggi Tuttosport.