Come appreso dalla nostra redazione, la trattativa tra Samu Castillejo e il CSKA Mosca è in salita. Il mercato russo chiude nella giornata di domani e l'esterno spagnolo, salvo colpi di scena, dovrebbe rimanere al Milan. Trattativa bloccata e tempi stretti per provare a riaprirla.

di Antonio Vitiello