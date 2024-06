MN - Ceccarini: "Il problema di Zirkzee è la decisione del giocatore stesso, dato che su di lui c'è anche la Juve e i club di Premier"

Stagione sportiva terminata, anche con l'amichevole in Australia contro la Roma che ha chiuso così il 2023/24 del Milan. Tempo pertanto di mercato e abbiamo fatto il punto col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. In esclusiva per MilanNews.it.

Passando al mercato in entrata dei giocatori cosa dobbiamo aspettarci?

"Il grande colpo lo fanno davanti, gran parte del budget sarà usato per la grande punta. Quale sarà il centravanti, dipende da una serie di situazioni: Zirkzee è sempre stata la prima scelta. Ha una clausola inferiore a quella di Sesko ma il problema non è tanto l'investimento, perché ci sarebbe anche la carta Saelemaekers da utilizzare. Il problema semmai è la decisione del giocatore stesso, dato che su di lui c'è anche la Juventus e i club di Premier, tra cui l'Arsenal. E la Premier sappiamo che è un pericolo imminente perché possono offrirgli un ingaggio superiore. Certo è che il Milan ci sta lavorando da tantissimo tempo".