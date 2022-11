MN - Garcia (giornalista portoghese) sul rinnovo di Leao: "Dalle informazioni che ho..."

MilanNews.it

In occasione della qualificazione agli ottavi di Rafa Leao con il proprio Portogallo, la redazione di MilanNews.it ha contatto in esclusiva Claudia Garcia, giornalista portoghese che conosce molto bene il calcio italiano, opinionista su Rai1 e RSI Sport.

Viste le cifre degli ultimi anni, quanto può valere un giocatore come Leao?

"Dare numeri è complicato. E' già stato decisivo facendo vincere lo Scudetto al MIlan, ma se Joao Feliix è costato 120 milioni, anche lui potrebbe costare questa cifra".

Per quanto riguarda la situazione contrattuale di Leao, come si concluderà questa situazione?

"Credo che alla fine il Milan rinnoverà con Rafa Leao. Dalle informazioni che ho, vanno in questa direzione. E' vero che c'è la multa da pagare, ma troveranno una soluzione. Per sostituire un giocatore così ti costa comunque tanto, ma il Milan ha già aspettato Leao e lui è molto contento del Milan, dei tifosi e dell'Italia. Rafa è esploso la scorsa stagione, quindi sarebbe presto per una cessione. Magari si può rinnovare e pensarci in futuro".