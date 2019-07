MN - Giampaolo su Suso: "Può fare la differenza. Il suo futuro va al di sopra delle mie competenze"

Marco Giampaolo, intecettato alla Malpensa prima della partenza per gli USA, ha parlato anche della situazione di Suso, che nei primi 10 giorni di lavoro ha fatto il trequartista: “Mi ha dato grande disponibilità per lavorare in quel ruolo. Lo ha fatto anche molto bene. È un giocatore forte che ha visione di gioco, che salta l’uomo. Sono contento di lui. Suso è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato e le situazioni che vanno al di sopra di me, non mi competono. Dovete parlarne con Maldini, Boban e Massara. Io oggi alleno 22 giocatori e cerco di tirare fuori il meglio da loro”.