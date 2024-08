MN - In caso di offerta importante dell'Atletico per Bennacer, il Milan punterebbe su Koné o Rabiot

Ismael Bennacer potrebbe lasciare comunque il Milan in questo calciomercato, non per l'Arabia Saudita bensì per la Spagna. Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista algerino sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che dopo aver fallito l'assalto a Sofyan Amrabat potrebbe ora fare un tentativo per il 4 rossonero.

Non si tratterebbe essere di un'operazione semplice, considerato il poco tempo a disposizione, ma la dirigenza rossonera si sarebbe già proiettata in avanti visto che, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, qualora i Colchoneros facessero un’offerta importante al Milan (prestito molto oneroso, prestito con obbligo o acquisto a titolo definitivo), il Diavolo farebbe un tentativo in extremis per Koné ma potrebbe anche andare su Rabiot a zero. Ipotesi di lavoro possibili solo se Bennacer andrà via ed entreranno nuove risorse economiche.

di Pietro Mazzara