MN - Infortunio di un mese per Simakan? L’agente non conferma  

Dalla Francia in serata è circolata un’indiscrezione su un infortunio di un mese per Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo nel mirino del Milan. L’entourage del giocatore - a MilanNews.it - non ha confermato il problema fisico che dovrebbe tenere fuori un mese Simakan. Il giocatore però ha preso una botta nell'ultimo match di campionato e verrà valutato. Il difensore resta vicino al Milan, primo obiettivo per il mercato di gennaio.

di Antonio Vitiello