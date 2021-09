MN - Interesse del CSKA Mosca per Castillejo ma non siamo ancora in fase di definizione

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it trovano conferme le notizie che arrivano dalla Russia sull'interesse del CSKA Mosca per Samu Castillejo, ma al momento l'affare è ancora lontano dall'essere definito in tutti i suoi dettagli. Il CSKA è davvero interessata al giocatore e ne sta parlando con il Milan, è una situazione da tenere monitorata ed in considerazione, anche vista la chiusura ormai imminente del mercato in entrata per la Russian Premier League: la deadline è fissata a martedì 7 settembre.