MN - Luan Capanni, incontro con Maldini per decidere il futuro: ipotesi prestito

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it sta per andare in scena un incontro fra Luan Capanni e il Milan. L'attaccante della Primavera parlerà con Paolo Maldini per discutere del suo futuro. Il giocatore vuole andare in prestito ed il Milan è pronto ad accontentarlo: ad oggi una delle squadre ad essersi interessate è il Venezia, ma il brasiliano preferirebbe andare all'estero.