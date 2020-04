MN - Milan, Ajax e United le due squadre in cui Donnarumma sarebbe potuto andare a zero

Durante la lunga intervista rilasciata ieri sera da Adriano Galliani a Telelombardia, l'ex ad del Milan ha parlato così di Gigio Donnarumma e del suo agente Mino Raiola: "Con Raiola ho sempre lavorato bene. Ha preso ricchissime commissioni, ma con me si è sempre comportato in maniera corretta. Ha avuto la possibilità di portare via Gigio Donnarruma dal Milan a zero Lire ben due volte". Secondo quanto appreso da Milannews.it, Ajax e, soprattutto, Manchester United sono state le due squadre in cui il giovane portiere milanista sarebbe potuto andare a zero se il suo procuratore avesse voluto portarlo via dal Milan. È successo prima del suo esordio in prima squadra.