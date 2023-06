MN - Milan, continua l'attesa per Kamada: si attende l'iscrizione degli agenti in Italia

Fonte: Antonio Vitiello

Continua l'attesa del Milan per Daichi Kamada. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, la società rossonera sta ancora attendendo l'iscrizione degli agenti in Italia per concludere definitivamente l'operazione con il giapponese. Operazione non ancora certa, il mercato del Milan è in continua evoluzione.



di Antonio Vitiello