MN - Milan e Al Hilal stanno lavorando per trovare l'accordo definitivo sulle cifre per la cessione di Theo

vedi letture

Dopo che Theo Hernandez, nei giorni scorsi, ha dato il via libera all'Al-Hilal ora è tempo di trovare l'accordo definitivo sul cartellino del terzino sinistro, in scadenza al 30 giugno 2026. Apprende la redazione di MilanNews che i due club stanno lavorando in queste ore per arrivare alla stretta di mano finale per la chiusura dell'affare.

Nelle scorse settimane si era arrivati ad una bozza d'accordo sui 30 milioni di euro più bonus, ma per il modus operandi dei club arabi sul calciomercato è necessario trovare un nuovo punto d'incontro: le squadre della Saudi Pro League stanziano un "budget" per ogni possibile affare e quindi, dopo aver aumentato a 20 milioni di euro l'offerta contrattuale per Theo c'è bisogno di trovare un nuovo punto d'incontro col Milan per quanto riguarda il cartellino, che inevitabilmente sarà inferiore ai 30 milioni inizialmente previsti.

Nella giornata di ieri Igli Tare, nuovo DS rossonero, ha parlato così a riguardo della situazione del terzino francese. “Le qualità di Theo si sanno, un giocatore che ha dato tanto a questa società. Tutte queste valutazioni partono anche da una volontà, da parte sua, di cercare una nuova esperienza. Noi abbiamo accolto con una cosa normale per il fatto che con l’arrivo mio e di un nuovo allenatore si cercherà di costruire una squadra diversa dagli anni passati. La sua cessione non è ancora definita, stiamo lavorando: capisco che c’è la fretta per dare la notizia ma dovete capire le nostre difficoltà, le cose cambiano ogni minuto e ogni ora. È una cosa in essere ma non è ancora chiusa, dobbiamo aspettare”.

di Antonio Vitiello